Mardin Havalimanında geçen yıl aranan 299 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mardin Havalimanında yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 299 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası alanda ilin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanında hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alındı.

Geçen yıl Mardin Havalimanında Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden 299 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin haklarında gerekli adli işlemlerin tamamlanması için ilgili birimlere sevk edildi.