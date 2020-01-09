Mardin Havalimanında geçen yıl aranan 319 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Havalimanında geçen yıl aranan 319 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mardin Havalimanında geçen yıl aranan 319 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl Mardin Havalimanında yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 319 zanlı yakalandı.

Mardin Havalimanında geçen yıl aranan 319 şüpheli yakalandı, System.String[]

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce geçen yıl Mardin Havalimanında yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 319 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör riski nedeniyle Mardin Havalimanında güvenlik komisyonunca alınan karar ile GBT-UYAP sorgusu yapılması kararı alındığı bildirildi.

Havalimanında bu kapsamda geçen sene Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden yolcuların sorgu işlemlerinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası alanda ilimizin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanında hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaktadır. 2019 yılında Mardin Havalimanında Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden 319 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiştir. Şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir."

İstanbul, Mardin, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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