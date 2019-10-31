Son Dakika Haberleri: Mardin havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan şivan, toprağa verildi )
Son Dakika Güncel Mardin havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan şivan, toprağa verildi )

Mardin havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan şivan, toprağa verildi )

7 saat önce

Havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan Şivan, toprağa verildiSuriye'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası Şivan Çetin (30), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan Şivan, toprağa verildi

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda yaralanıp, hastanede 19 gün sonra şehit olan 3 çocuk babası Şivan Çetin (30), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü YPGPKK kontrolündeki bölgelerden 300'den fazla havanlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 sivil şehit oldu. Yenituran Mahallesi Hamam Sokak'taki saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedaviye alındığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 19 günlük yaşam mücadelesini dün kaybedip, şehit oldu. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Nusaybin'e götürüldü. Evli ve 3 çocuk babası Şivan Çetin, bu sabah Moris Yeni Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)

Mardin havan saldırısından 19 gün sonra şehit olan şivan, toprağa verildi )

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
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