Son Dakika Haberleri: Mardin'i gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü
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Mardin'i gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü

54 dakika önce

AYDIN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerini yerine gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü.

Mardin'i gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü, System.String[]

AYDIN (İHA) – Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerini yerine gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü.


Aydın Gençlik Merkezi organizesinde "Biz Anadolu'yuz" projesine Aydın'dan katılan 20 kız -20 erkek olmak üzere 40 genç, Mardin'den Aydın'a döndü. Gençleri karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.


İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Aydın'dan Mardin'e giden gençler, Mardin'in kültürel ve tarihsel özelliklerini keşfederek, güzel anılar biriktirdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
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