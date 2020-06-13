MARDİN İDLİB ŞEHİDİNİN, SİLAH ARKADAŞLARIYLA 2018'DE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
SURİYE'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristlerin zırhlı ambulans aracına düzenledikleri saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.
SURİYE'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristlerin zırhlı ambulans aracına düzenledikleri saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Şehidin, silah arkadaşlarıyla çekilen son görüntüleri ise yürek buruktu. 2018 yılında çekildiği belirlenen görüntüde şehit Mağat, silah arkadaşlarıyla zırhlı bir aracın önünde sohbet edip, şakalaşırken, şehidin geride bıraktığı ve tebessüm ettiği o görüntüler anılardaki yerini aldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
(Mardin),(DHA)
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:47 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › MARDİN İDLİB ŞEHİDİNİN, SİLAH ARKADAŞLARIYLA 2018'DE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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