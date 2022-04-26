Mardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulmasını, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere toplanan İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 2. toplantısı Valilik Dara Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda İŞKUR ile Mardin'de faaliyet gösteren özellikle özel sektör işletmelerin işbirliğinde yürütülen meslek edindirme kurslarından 2022 yılı ilk 3 ayında 1490 kursiyerin meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla kurslardan yararlandığı ve mesleki eğitimlerin devam edeceği vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerinden olan Mesleki Eğitim Merkezi Programının önemine değinilen toplantıda, öğrencilerin programdan sağlıklı bir şekilde faydalanmalarının sağlanması için gerekli çalışmalara önem verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

İstihdam etkinlikleri ile mesleki eğitim uygulamaları hakkında çeşitli görüş ve önerilerin ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ile görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.