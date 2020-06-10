Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit... - Son Dakika

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit...
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit J.Asb.Üçvş.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığınca müştereken icra edilen Şehit J.Asb.Üçvş. Salih Yıldırım 2020-52 Operasyonu kapsamında 37 SGB 05001-19218 koordinatında PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde; 3 adet beyaz çuval içerisinde ayrı ayrı tamamlanmış 3 adet piknik tüpü (tuzaklamaya hazır,fünyeler bağlanmış,düzeneği bağlı değil), 3 adet plastik kap içerisinde yaklaşık 15 kilo amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, düzenekleri hazırlamak için yakaşık 30 metre kablo, 8'li banta sarılmış pil bloğu bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:01 Kaynak: İHA
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