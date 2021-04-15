Mardin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de 2021 yılı 2. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, belediye başkanları ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Demirtaş, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 452 proje uygulandığını kaydetti.

Bu projelerden 15'inin tamamlandığını, 359 projenin ise devam ettiğini dile getiren Demirtaş, 29 projenin ihale, 49 projenin de etüt aşamasında olduğunu aktardı.

Demirtaş, "Bu projelerin toplam tutarı 12 milyar 764 milyon lira olup, 2021 yılı 1. dönem sonu itibarıyla 78 milyon lira harcama yapılmıştır." dedi.

Daha sonra yetkililer yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdi.