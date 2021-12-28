Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Demir, göreve başladı - Son Dakika

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Murat Demir, göreve başladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret eden Demir, yaptığı yazılı açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Eğitim ordusunun inançlı ve kararlı neferleri olarak çocuklar için yılmadan, yorulmadan ellerinden gelen tüm gayreti göstermek için çalıştıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Eğitim sistemimizin her biriminde ve her kademesinde birbirinden farklı görevler üstlenen tüm mesai arkadaşlarımın görev ve sorumluluklarını en güzel şekilde ifa edip iyi niyetle azami çaba sarf ettiklerine olan inancım tamdır. Bu minvalde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütürken bizlere destek olacak tüm idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, üniversitemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarına şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, kadim memleketimiz Mardin'e hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum."