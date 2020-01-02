Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket - Son Dakika

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket

6 saat önce

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü basın mensuplarına plaket verdi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden basın mensuplarına plaket, System.String[]

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü basın mensuplarına plaket verdi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz yaptığı konuşmada, vatandaşa kaliteli hizmet sunma gayretinde olduklarını belirterek, Mardin'in Suriye ve Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle büyük bir göç aldığını söyledi.

"Binlerce misafirimiz buradaki sağlık hizmetlerini almaktadır" diyen Yavuz, şöyle konuştu:

" 112 Acil Sağlık Masasına 2019 yılında toplamda gelen 877 bin 322 çağrıdan vakaya dönüşen çağrı adedi 45 bin 470 yani ortalama çağrı oranı yüzde 5,18'dir. En büyük sorunlarımızdan biri 112 Acil sağlık hattının gereksiz şekilde meşgul edilmesidir. Ayrıca ambulanslara gerektiği gibi yol verilmediğine müşahede ediyoruz. Aile sağlığı merkezlerini kullanalım. En küçük bir rahatsızlık için acil servislerini kullanıyoruz. Bu da gerçekten acil hastalara hızlı bir şekilde müdahalede gecikmelere sebep oluyor. Bu konuda vatandaşlarımızın acil servislerini doğru kullanmaları önemlidir. Bir de önemli bir konu da halkın arasında yaygınlaşan aşı reddi. Bu çok yanlış bir algıdır. Bu anlamda aşının önemini anlatmak için özellikle kadınlarımızı, annelerimizle uzmanlarımızı buluşturacağız."

Daha sonra gazetecilere plaketleri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:12 Kaynak: AA
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