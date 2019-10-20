Son Dakika Haberleri: Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara
Son Dakika Güncel Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

27 dakika önce

MARDİN Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara, System.String[]

MARDİN Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 156 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.


Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
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