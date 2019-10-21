Son Dakika Haberleri: Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara
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Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

1 saat önce

Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün araMardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara, System.String[]

Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKKYPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 156 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir denildi.

Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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