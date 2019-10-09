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Mardin'in 2 ilçesinde okullar yarın tatil

42 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesinin 2 mahallesindeki okullar yarın tatil edildi.

Mardin'in 2 ilçesinde okullar yarın tatil, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesinin 2 mahallesindeki okullar yarın tatil edildi.

Suriye sınırındaki Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede okullar, Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında yarın tatil edildi. Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin merkez ilçemiz ile Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt ile Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim günü 1 gün süreyle okullar tatil edilmiştir" denildi.


Kızıltepe, Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:20 Kaynak: DHA
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