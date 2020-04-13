Mardin'in 2 kırsal mahallesinde koronavirüs karantinası - Son Dakika

MARDİN'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerindeki 2 mahalle, bazı vatandaşların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Gömüşyuva mahallesi ile Artuklu ilçesine bağlı kırsal Bağlıca mahallesindeki bazı kişilerin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararla, 2 mahalle karantinaya alındı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçleri önlem aldı.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "İlimiz Artuklu ilçesi kırsal Bağlıca Mahallesi ile Mazıdağı ilçesi kırsal Gümüşyuva Mahallesi, koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; Artuklu İlçe Hıfzıssıha Kurulu ve Mazıdağı İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nca 13/04/2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.