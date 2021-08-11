Mardin'in 300 yıllık oyunları sahnelere döndü - Son Dakika

Mardin yöresinin sevilen ve bazıları unutulmaya yüz tutmuş oyunları Modern Mardin Geceleri ile yeniden görücüye çıktı. Süryanice, Asurca, Arapça, İbranice, Soranice, Zazaca, Kürtçe ve Türkçe olmak üzere 8 dilde eser seslendiren grup, Mardin'i Türkiye kadar dünyaya da en doğru haliyle tanıtmayı hedefliyor.

Somut Olmayan Kültürel Miras İl Envanterine kayıtlı olan, adını reyhan çiçeğinden alan, karşılıklı iki kişinin yavaş hareketlerle ve müziğin ritmine göre çömelerek, ileri ve geri adımlar atıp, kolları genişçe iki yana açarak oynadıkları Reyhani oyunu, unutulmaya yüz tutan 300 yıllık "Leyli Gecesi", sahra çöl dansı, bendir ve davul şovuna ek olarak sıra gecesi geleneklere uygun olarak gösteriye dahil ediliyor.

8 dilde şarkılar söyleniyor, şovlar izleyiciyi kadim Mardin'e götürüyor

Mardin kültürünü en doğru haliyle tanıtmak üzere 19 kişiden oluşan Modern Mardin Geceleri grubunun kuruluş hikâyesini anlatan Berat Ökten "Profesyonel olarak 20 yıldır sahnelerde vokal ve solist olarak yer alıyorum. Yine benim gibi 25 yıl sahnelerde ve stüdyolarda görev yapmış olan müzik yönetmenimiz Serhat Avcı ile birlikte 2019 yılında grubumuzu kurduk.

Modern Mardin Geceleri Grubu, şehrimizin kültürünü, müziğini, yemeklerini ve folklorunu ülkemize, dünyaya tanıtmak için büyük araştırmalar sonucu kuruldu. Çok emek harcadık. Sahnelenecek oyunların aslına en uygun hallerini bulduk. 12 enstrüman, 4 solist ve 3 dansçıdan oluşan bir ekip kurduk. Provalar yaptık. Seyredenler hem eğlensin hem de bu zengin kültürü görsün istedik. Koca bir bölgenin sıra geceleri dışında, tarihi eğlenceleri olduğunu da göstermek istedik. Ayrıca daha geniş kitlelere erişmemize vesile olacağını umduğumuz dijital platformlarda erişime açık olan bir albüm çalışması yaptık" dedi.

Grup, pandemi nedeniyle programlarını uzun süre sahneleme şansı bulamasa da, kısıtlamaların kalkması ve daha çok kişinin gruptan haberdar olmasıyla birlikte, İstanbul başta olmak üzere çok yerde sahne almayı planlıyor.