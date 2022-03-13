Mardin'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Mardin'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli

13.03.2022 23:29
Mardin'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Mardin'in 5 ilçesinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle valilik koordinasyonunda, Karayolları, büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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milli eğitim bakanlığı, 14 Mart, Mardin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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