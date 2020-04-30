Mardin'in 85 mahallesinde elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Mardin'in Midyat, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde 85 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PS4 Trafo Merkezi şalt sahasında Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Midyat, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde bakım çalışması nedeniyle 3 Mayıs'ta 06.00-08.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şöyle:

"Midyat'ın Acırlı, Akçakaya, Bahçelievler, Bağlar, Budaklı, Cumhuriyet, Doğançay, Düzgeçit, Düzoba, Elbeğendi, Erişti, Eğlence, Gelinkaya, Gölcük, Gülgöze, Güngören, Güven, Harmanlı, Işıklar, Kayabaşı, Kayalar, Kayalıpınar, Kutlubey, Ortaçarşı, Oyuklu, Pelitli, Sanayi, Sarıkaya, Sarıköy, Seyitler, Söğütlü, Sivrice, Taşlıburç, Tepeli, Toptepe, Tulgalı, Ulucami, Yayvantepe, Yemişli, Yeni, Yenice, Yolbaşı, Yunus Emre, Ziyaret, Çaldere, Çalpınar, Çamyurt, Çandarlı, Çavuşlu, Çayırlı, Üçağıl, Şenköy, Dargeçit'in Akyol, Akçaköy, Alayunt, Altınoluk, Altıyol, Bahçebaşı, Batur, Baysun, Bağözü, Belen, Bostanlı, Değerli, Gürgen, Gürışık, Ilısu, Karabayır, Kartalkaya, Kılavuz, Kısmetli, Korucu, Kumdere, Kuşluca, Çatalan, Çatalçam, Çavuşlu, Çelikköy ve Çukurdere, Nusaybin ilçesinin Dağiçi, Dibek, Taşköy, Üçköy ve Üçyol, Ömerli'nin Akyokuş."