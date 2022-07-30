Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi

30.07.2022 13:37
Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi.

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi.

Artuklu Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.

AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Tatlıdede 21 oyla Artuklu Belediye Başkanı seçildi. HDP'nin adayı Medine Aksoy ise 10 oy aldı.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, seçimin ardından belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamada, Abdülkadir Tutaşı'nın sağlık sorunlarından dolayı istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için adaylarını belirlediklerini söyledi.

Yapılan istişarede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen adayları Tatlıdede'nin yapılan oylamada tüm AK Partililerin ve bağımsız üyenin desteğiyle 21 oyla belediye başkanı seçildiğini kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"AK Parti ailesi olarak birliğimizi, beraberliğimizi yapılan oylamada gösterdik. Son birkaç gün içerisinde çeşitli spekülasyonlar vardı. Bugün gördük ki biz Mardin'de biriz, beraberiz. Hiçbir fitne ve fesada mahal vermeden belirlenen adaya hep birlikte sahip çıktık. Bundan sonraki süreçte belediye başkanımızın Allah'ın izniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin merkezden kırsala tüm Artuklu'da hizmetini adil bir şekilde götüreceğine inanıyoruz. Bu vesile ile önceki dönem belediye başkanımıza teşekkür ediyor, yeni seçilen belediye başkanımıza da 'hayırlı olsun' diyoruz."

Tatlıdede ise partililere teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle her zaman ve her yerde hep birlikte hizmete devam edeceğimiz için bu yola baş koyduk. Allah'ın izniyle becereceğimize inanıyoruz." dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 26 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. AK Parti'li Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tutaşı'nın sağlık sorunları nedeniyle belediye başkanlığı görevinden ayrılmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı görevi belediye başkanı seçilinceye kadar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynelabidin Toparlı tarafından yürütülmüştü.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

AK Parti, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
12:09 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:59:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement