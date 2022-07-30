Mardin'in Artuklu Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mehmet Tatlıdede seçildi.

Artuklu Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.

AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Tatlıdede 21 oyla Artuklu Belediye Başkanı seçildi. HDP'nin adayı Medine Aksoy ise 10 oy aldı.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, seçimin ardından belediye hizmet binası önünde yaptığı açıklamada, Abdülkadir Tutaşı'nın sağlık sorunlarından dolayı istifasıyla boşalan belediye başkanlığı için adaylarını belirlediklerini söyledi.

Yapılan istişarede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen adayları Tatlıdede'nin yapılan oylamada tüm AK Partililerin ve bağımsız üyenin desteğiyle 21 oyla belediye başkanı seçildiğini kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"AK Parti ailesi olarak birliğimizi, beraberliğimizi yapılan oylamada gösterdik. Son birkaç gün içerisinde çeşitli spekülasyonlar vardı. Bugün gördük ki biz Mardin'de biriz, beraberiz. Hiçbir fitne ve fesada mahal vermeden belirlenen adaya hep birlikte sahip çıktık. Bundan sonraki süreçte belediye başkanımızın Allah'ın izniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin merkezden kırsala tüm Artuklu'da hizmetini adil bir şekilde götüreceğine inanıyoruz. Bu vesile ile önceki dönem belediye başkanımıza teşekkür ediyor, yeni seçilen belediye başkanımıza da 'hayırlı olsun' diyoruz."

Tatlıdede ise partililere teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle her zaman ve her yerde hep birlikte hizmete devam edeceğimiz için bu yola baş koyduk. Allah'ın izniyle becereceğimize inanıyoruz." dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, 26 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. AK Parti'li Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tutaşı'nın sağlık sorunları nedeniyle belediye başkanlığı görevinden ayrılmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı görevi belediye başkanı seçilinceye kadar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynelabidin Toparlı tarafından yürütülmüştü.