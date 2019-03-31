Son Dakika Haberleri: Mardin'in Artuklu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Mardin'in Artuklu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdülkadir Tutaşı kazandı.

Mardin'in Artuklu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdülkadir Tutaşı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdülkadir Tutaşı 38 bin 545, HDP adayı Nurettin Turğay 26 bin 908, CHP adayı Veysi Kara bin 609 oy aldı.

-Tutaşı'nın özgeçmişi-

1956 yılında Mardin"de doğdu. İlk, orta ve lise eğitim ve öğrenimimi Mardin'de tamamladı. 1978 Mardin Eğitim Enstitüsü Mezunu.

Siyasi hayatına 1983 yılında başlayan Tutaşı 1994-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Mardin İl Belediye Başkanlığı yaptı. Belediye başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği'ni de yürüttü.

İleri seviyede Arapça ve Kürtçe bilen Tutaşı evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

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