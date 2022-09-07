Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

07.09.2022 18:21
Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde polis zırhlı aracı ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde polis zırhlı aracı ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'nde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mevkiinde Artuklu istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan N.N.Ö. idaresindeki 47 KY 389 plakalı otomobil aynı istikamete doğru seyir halinde olan polis zırhlı araç ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada savrulan otomobil takla atarak ters dönüp durabildi. Kazada otomobil sürücüsü N.N.Ö. bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazada yaralanan kadın sürücü, yapılan müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Artuklu - Kızıltepe istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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