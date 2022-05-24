Mardin'in asırlık lezzeti "irok" Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika
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Mardin'in asırlık lezzeti "irok" Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

24.05.2022 19:27
Mardin'in asırlık lezzeti "irok" Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında tescilli içli köfte "irok" vatandaşlara ve turistlere ikram edildi.

Mardin'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında tescilli içli köfte "irok" vatandaşlara ve turistlere ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Tarihi kentte Mardin Uygulama Oteli önünde, kızarmış dış bulgur katmanı, içerisinde lezzetli harç ve yenibahar kişniş gibi baharatlarla zenginleştirilen, 2009 coğrafi işaret alarak tescillenmiş irok tanıtıldı.

Etkinlikte yapılan 3 binden fazla irok, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk ve belediye yetkilerince turistlere, vatandaşlara, esnaf, dolmuş ve araçlarda seyahat edenlere ikram edildi.

"Bu coğrafyada yemekler çok lezzetli"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'in zengin bir yemek geçmişinin bulunduğunu söyledi.

Bu zengin yemek kültürünü hem kente gelen misafirlere hem de vatandaşlara çok güzel bir şekilde yansıtmayı arzu ettiklerini kaydeden Demirtaş, şunları dile getirdi:

"İrok coğrafi işareti bulunan bir ürünümüz. İrok gibi Mardin'de yapılan bütün yemekler çok iyi. Mardin'in çok ciddi anlamda bir gastronomi kültürü var, çünkü medeniyetler şehri. Yani birçok medeniyetin kesişim noktası o medeniyet burada yaşamış, herkes kendisi ile birlikte kültürünü burada bırakmış. Çok zengin bir kültür oluşmuş. Zengin kültürün içerisinde yemeklerinde, gastronominin de çok önemi var. Bu turizmde de çok önemli bir noktadır. Bu coğrafyada yemekler çok lezzetli."

Demirtaş, her gün bir etkinlik düzenlediklerini ve düzenlemeye devam edeceklerini, tarihi kent Mardin'in kabuğunu kırdığını belirtti.

Mardin'in asırlık lezzeti irok Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Mardin'in asırlık lezzeti irok Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Mardin'in asırlık lezzeti irok Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Mardin'in asırlık lezzeti irok Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Mardin'in asırlık lezzeti irok Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Mardin, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'in asırlık lezzeti 'irok' Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'in asırlık lezzeti "irok" Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı - Son Dakika
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