Mesai arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan Sayhan, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mardin'de hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi - Son Dakika

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