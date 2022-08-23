Mardin'de hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

23.08.2022 11:48
Mardin'de hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Canan Sayhan için tören yapıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde görevi başındayken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Canan Sayhan için tören yapıldı.

Dargeçit Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri servisinde çalışan 22 yaşındaki Sayhan, bir hastaya müdahale ettiği sırada kalp krizi geçirdi.

Mesai arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan Sayhan, sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Sayhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi hastane bahçesine getirildi.

Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Sayhan'ın cenazesi ilçedeki Mıcır Safa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi İş İnsanı Bora Yazır'dan Gaziantep ve Mardin'deki Kazalara İlişkin Taziye Mesajı İş İnsanı Bora Yazır'dan Gaziantep ve Mardin'deki Kazalara İlişkin Taziye Mesajı 'Kilit kavşak'ta ağır tonajlı araç denetimi 'Kilit kavşak'ta ağır tonajlı araç denetimi
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Dargeçit, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:47:36. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement