Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de... - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de...

6 saat önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de..., System.String[]

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

Servet Demir, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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