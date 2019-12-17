Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de... - Son Dakika

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Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de...
6 saat önce
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.
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