Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de... - Son Dakika

Mardin 'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Turuncu Liste'de yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

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