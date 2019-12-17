Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale... - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale...

6 saat önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale..., System.String[]

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, jandarma timlerinin operasyonuyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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