Mardin'de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Mardin'de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

20.08.2022 21:57
Mardin'de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde 16 kişinin öldüğü, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığı dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'in Derik ilçesinde 16 kişinin öldüğü, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığı dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, yaşanan can pazarı kameraya anbean yansıdı.

Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, 16 kişi öldü, 8'i ağır 29 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza mahallinde AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devem ediyor. - MARDİN

YORUMLAR
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Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4) Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4)
Kaynak: İHA

İtfaiye, Mardin, Derik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 16 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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