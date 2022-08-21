Görgü tanığı, Mardin'de katliam gibi kazayı anlattı: "Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı" - Son Dakika
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Görgü tanığı, Mardin'de katliam gibi kazayı anlattı: "Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı"

21.08.2022 00:34
Görgü tanığı, Mardin'de katliam gibi kazayı anlattı: "Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı"

Mardin'in Derik ilçesinde 19 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı feci kazanın görgü tanığı olay anını anlattı.

Mardin'in Derik ilçesinde 19 kişinin öldüğü, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı feci kazanın görgü tanığı olay anını anlattı. Görgü tanığı Veysi Danış, "İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı" dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görgü tanığı Veysi Danış, feci kazaya dair gördüklerini İhlas Haber Ajansına anlattı.

İlk kaza olduğunda yardım amaçlı yaralılara müdahale ettiklerini söyleyen Veysi Danış, 15-20 dakika geçtikten kalabalığın toplandığı ifade etti. İlk kazadan 3 kişinin öldüğünü aktaran Danış, "O arada bizim yeğenimiz de vefat etti. Biz onunla ilgilenirken kalabalık oldu. O esnada bir baktık yukardan korna sesi geliyor. Meğerse ikinci tır freni patlamış. Süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada ortalık katliam alanı oldu. Çok berbat bir şey oldu. Kaçan kaçana, çocuklar, yaşlılar o esnada tırın altında kalan bayağı insan kaldı. İlk kazada sağlık ekipleri müdahale ediyordu. İkinci tırın gelişi itfaiye, ambulansa ve araçlara çarptı. Ortalık kan gölüne döndü, ikincisi katliam gibi oldu. Herkes akrabasına koştu, çoluk çocuğuna baktı. Gaziantep'i konuşurken Antep'ten daha kötü olduk. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Gaziantep, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görgü tanığı, Mardin'de katliam gibi kazayı anlattı: 'Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı' - Son Dakika

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