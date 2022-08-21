Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, 19 kişi öldü, 6'sı ağır 26 kişi de yaralandı. Yaralılar Mardin'deki diğer ilçelere ambulanslarla sevk edildi.

Kaynak: İHA

Mardin, Derik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Derik'teki kazada yardıma gitti tırın kaportası üzerine düştü - Son Dakika

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