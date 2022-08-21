MARDİN'DEKİ KAZADA ŞEHİT OLAN POLİSİ MEMURU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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MARDİN'DEKİ KAZADA ŞEHİT OLAN POLİSİ MEMURU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

21.08.2022 10:20
MARDİN'DEKİ KAZADA ŞEHİT OLAN POLİSİ MEMURU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın neden olduğu ve 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in (33) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 2 TIR'ın neden olduğu ve 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı kazada şehit olan polis memuru Yahya Ergin'in (33) cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çanakkale'ye gönderildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Derik'in Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü TIR, freni boşalınca 2 araca çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken, saat 17.30 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gübre yüklü başka TIR, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar, panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken TIR, apartmana çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, yol ise temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İlk kazaya müdahale edenler arasında bulunan ve şehit olan polis memuru Yahya Ergin için Mardin'de uğurlama töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Ergin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Mardin Havalimanı'na getirildi. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş ve şehidin ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, dua etti. Şehidin eşi ve görev arkadaşları, tören sırasında gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit polisin cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa konularak Çanakkale'ye gönderildi.

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Kaynak: DHA

Çanakkale, Mardin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MARDİN'DEKİ KAZADA ŞEHİT OLAN POLİSİ MEMURU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
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