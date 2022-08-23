Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden uzman ekiplerce, kazada yaralananlar ile yaşamını yitirenlerin yakınlarına psikososyal destek sunulacak.

Kaynak: AA

Mardin, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'deki kazada yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikososyal destek - Son Dakika

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