4 çocuk babası çiftçi, üniversite hayalini 50 yaşında gerçekleştirdi - Son Dakika
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4 çocuk babası çiftçi, üniversite hayalini 50 yaşında gerçekleştirdi

16.08.2022 11:30

MARDİN'in Derik ilçesinde, 4 çocuk babası olan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Mehmet Salih Ektiren (50), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı 314 puanla Artuklu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, 4 çocuk babası olan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Mehmet Salih Ektiren (50), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı 314 puanla Artuklu Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı. Ektiren, üniversite hayalini geç yaşta da olsa gerçekleştirdiğini söyledi.

Derik ilçesinde yaşayan ve 4 çocuğunun geçimini çiftçilik yaparak sağlayan Mehmet Salih Ektiren, üniversiteye girişlerde baraj puanının kaldırılmasıyla YKS'ye girmeye karar verdi. Sınava katılan Ektiren, YKS sonucuna göre, 314 puanla yaptığı tercihle Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ne yerleşti. Yakın zamanda kaydını yaptıracak olan Ektiren, gençlik yıllarından beri kurduğu üniversite hayalini, geç yaşta da olsa gerçekleştirdiğini söyledi.

Kendisini genç hissettiğini ve herkesin içindeki cevheri ortaya çıkarması gerektiğini belirten Mehmet Salih Ektiren, "Her insanın içinde bir hasret ve özlem vardır. Benim özlemim de üniversiteyi okumaktı. 4 yıllık üniversiteyi kazandım. Tüm gençlerin, tabi ki kendini genç hissedenlerin de içinde bir hasret kalmasın. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Herkesin bu mutluluğu tatmasını istiyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Mehmet Salih, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 çocuk babası çiftçi, üniversite hayalini 50 yaşında gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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