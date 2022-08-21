Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay , Ünal Ekinci , Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Aktay, Mülkiye, Ekinci, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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