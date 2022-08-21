Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

21.08.2022 12:55
Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Üçyol mevkisinde dün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden 19 kişinin otopsisi tamamlandı.

Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.

Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Cenazeler, Bakan Soylu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'nın katıldığı cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.

???????Bover Babur'un cenazesi ise merkez Artuklu ilçesinde, defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Necla Önen'in (30) cenazesi ise Diyarbakır'daki Mardinkapı Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derik'te yaşanan trafik kazalarında polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Polis memurunun cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Çanakkale'ye uğurlanmıştı.

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Derik'teki kazada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor Derik'teki kazada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında
Kaynak: AA

Ahmet Aktay, Mülkiye, Ekinci, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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