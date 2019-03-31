Son Dakika Haberleri: Mardin'in Derik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mülkiye...

Mardin'in Derik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mülkiye...

22 dakika önce

Mardin'in Derik ilçesinde, belediye başkanlığını HDP adayı Mülkiye Esmez kazandı.

Mardin'in Derik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mülkiye..., System.String[]
Mardin'in Derik ilçesinde, belediye başkanlığını HDP adayı Mülkiye Esmez kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mülkiye Esmez 14 bin 990, AK Parti adayı Şeyhmus Necimoğlu 6 bin 654, CHP adayı Orhan Çaplık 422 oy aldı.

Esmez'in öz geçmişi

Esmez, 1975 yılında Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi. Lise mezunu olan Esmez, 2013 yılında Derik'te HDK kurucuları arasında yer aldı. Mülkiye Esmez, 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye meclis üyeliğine seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:45 Kaynak: AA

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