Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında

21.08.2022 12:14
Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Derik'te dün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki tır sürücüsünün tedavileri devam ediyor.

Kazanın meydana geldiği yol ulaşıma açılırken, bölgede bazı yol ve kaldırımların hasar gördüğü, tırın çarptığı bir kahvehanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Art arda yaşanan iki trafik kazasına ilişkin görüntüler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk kazaya ilişkin kayıtlarda, iki otomobilin akaryakıt istasyonuna geldiği, bu sırada bir aracın da sürüklenerek bu araçlara yaklaştığı ve toz bulutu oluştuğu görülüyor.

Başka bir açıdan kaydedilen görüntüde ise sürüklenerek hızla gelen aracın yerde jeneratörle ilgilenen kişinin yanından hızla geçtiği, bu kişinin yolun kenarına kaçmayı başardığı ancak kaldırımda bekleyen bir kişiye aracın hızla çarptığı görülüyor.

İkinci kazaya ilişkin kayıtlarda ise ilk kazada yaralananları kurtarmak için olay yerinde bulunanların freni patlayan tırın hızla yaklaştığını görerek kaçmaları yer alıyor.

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Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de art arda yaşanan iki kazaya ilişkin görüntüler güvenlik kamerasında - Son Dakika
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