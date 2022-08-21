İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

Üçyol mevkisinde dün bir tırın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakan Soylu'dan Mardin'deki kazada 3. tır olduğu ve polislerin lastiklerine ateş ettiği iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı - Son Dakika

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