Törene, bir yaşındaki oğlu ile katılan şehidin eşi ile görev arkadaşları duygulu anlar yaşadı.

Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış

Kaynak: AA

Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin için tören yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.