Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklü bir tır yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Freni patlayan tırın araçlara ve insanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada can pazara yaşandı. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi. - MARDİN