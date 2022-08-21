Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş , şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA

Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu - Son Dakika

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