Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu - Son Dakika
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Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

21.08.2022 00:57
Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya Ergin de şehit oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya Ergin de şehit oldu.

Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine geldi.

Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Dün meydana gelen olayda kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpmış, 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu - Son Dakika
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