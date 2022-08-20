Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti (2)

Mardin'in Derik ilçesinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.
Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri takviye olarak yönlendirildi.
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