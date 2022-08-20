Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4) - Son Dakika
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Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4)

20.08.2022 20:39

Mardin'in Derik ilçesinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Mardin'in Derik ilçesinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4) - Son Dakika
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