Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi

20.08.2022 21:10
Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükselirken, 29 yaralıdan 8'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükselirken, 29 yaralıdan 8'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.

Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 16 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri takviye olarak yönlendirildi. - MARDİN

YORUMLAR
500
Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4) Kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti (4) İçişleri Bakanı Soylu: 'Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. İçişleri Bakanı Soylu: 'Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu.
Kaynak: İHA

İtfaiye, Mardin, Derik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:52 Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 21:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement