Mardin'de 20 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Mardin'de 20 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi

22.08.2022 12:07

Mardin'de peş peşe yaşanan katliam gibi kazalar ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı trafik kazalarına neden olan 2 tır şoförünün ifadeleri ortaya çıktı. Benzer ifadelerde bulunan şoförler, yokuş aşağı inerken birden frenlerinin tutmadığını iddia etti. İlk kazaya karışan U.G., "Fazla tonajım yoktu. Aracın bakımlarını yaptırıyorum. Bir ay önce de yaptırmıştım" sözlerini sarf etti.

Derik ilçesi Üçyol mevkiinde önceki gün, meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit oldu, 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 2 tırın da karıştığı kazanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Mardin'deki katliam gibi kazada ihmal var mı? Tır şoförlerinin ilk ifadesi ortaya çıktı

TIR ŞOFÖRLERİ TUTUKLANDI

Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan tır şoförlerinin Diyarbakır'daki tedavileri devam ediyor.

Mardin'deki katliam gibi kazada ihmal var mı? Tır şoförlerinin ilk ifadesi ortaya çıktı

"ARAÇ BAKIMINI BİR AY ÖNCE YAPTIRMIŞTIM"

İlk kazaya karışan tırın şoförü U.G., savcılık ifadesinde, Mazıdağı ilçesinden Derik'e doğru yola çıktığını belirterek, "Fazla tonajım yoktu. Aracın bakımlarını yaptırıyorum. Bir ay önce de yaptırmıştım. Yokuş aşağı inerken birden frenim tutmamaya başladı. Vites düşürdüm, aracım hızlandı. Araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdım. Aracım devrildi. Sonrasını hatırlamıyorum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mardin'deki katliam gibi kazada ihmal var mı? Tır şoförlerinin ilk ifadesi ortaya çıktı

"FRENİM TUTMUYORDU, GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

İlk kazaya müdahale eden kalabalığın arasına tırla giren şoför Y.Ş. ise ifadesinde şunları söyledi: "Derik ilçesinde yokuş aşağı giderken frenim tutmuyordu. Fazla yüküm yoktu. Gözümü hastanede açtım, sonrasını hatırlamıyorum. Olayda kastım yoktu. Pişmanım."

Mardin'deki katliam gibi kazada ihmal var mı? Tır şoförlerinin ilk ifadesi ortaya çıktı
YORUMLAR (1)
  • Emekli Tahminci: Bu iste terör örgütü bağlantısı yoksa essek gibi anırırım iki tirin ayni anda freni patlayak kasitli birde bu tirlatin geldigi yollari inceleyin Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Kaynak: AA

Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 20 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de 20 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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