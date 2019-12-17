Mardin'in Derik kırsalında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Mardin'in Derik kırsalında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Mardin-Derik kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Mardin- Derik kırsalında 4 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. - ANKARA
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