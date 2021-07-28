Mardin'in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor. - Son Dakika
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Mardin'in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor.

28.07.2021 21:20
Mardin'in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor.

Mardin'in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor.

Mardin'in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor. Mardin'in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, dört bir koldan kent genelinde başladığı yol çalışmalarına hızla devam ediyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve kent genelinde dört bir tarafında devam eden çalışmalarda bazı grup yolları tamamlanarak vatandaşın hizmetine girdi. Bazı yollarda ise birinci ve ikinci kat sathi kaplama, alt temel serme, reglaj, yol açma, yol genişletme, sulama ve sıkıştırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından; Dargeçit ilçesi Yılmaz-Batur Grup Yolunda ikinci kat sathi kaplama, temel malzeme serimi, sulama ve sıkıştırma, Akyol-Akbelen-Suçatı- Belen Grup Yolun ise ikinci kat sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Midyat ilçesi Güvenli Mahallesinde asfalt sökümü ve temel malzeme serimi çalışmaları başladı. Savur ilçesi Evkuran ve Üçerli arasında bulunan yol çalışmasına ikinci kat asfalt çalışması tamamlandı. Artuklu ilçesi Göllü ve Gökçe Mahalleleri arasında bulunan yolda birinci kat sathi kaplama devam ediyor. Mazıdağı ilçesi Kocakent, Gümüşpınar, Tanrıyolu Mahallelerinin yollarında temel ve alt temel serimi devam ediyor. Derik ilçesi Gümüşyuva-Burç, Şerefli-Meşeli-Subatan ile Burç-Göktaş-Çukursu Mahalleleri Grup Yollarında reglaj, temel malzeme serimi çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Habermetre
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Mahmut Demirtaş, Mardin, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Mardin'in dört bir yanında yol çalışmaları devam ediyor. - Son Dakika

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