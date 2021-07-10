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Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor

10.07.2021 14:58
Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor, System.String[]

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı tanınmış firmalarla büyümeye devam ediyor.

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı tanınmış firmalarla büyümeye devam ediyor.

Diyarbakır'da 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe nam salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, pandemi döneminde Mardin'de 24. şubesini Mardian Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde açtı.

Açtıkları 24'üncü şube olması hasebiyle mutlu olduklarını söyleyen Hacıbaba Pastaneleri Mardian Mall şubesi işletmecisi Delil Kösen, "İş disiplinini elden bırakmadan, kalite ve güler yüzden ödün vermeden ve halkımızın da büyük desteğiyle deneyimli personellerimiz ile her daim kalite standartlarını üst seviyede tutarak günlük üretim, taze ve doğal ürünler ile Mardin halkına hizmet edeceğiz. Öncelikle soğuk baklava, yaş pasta, kuru pasta, tatlı, dondurma, kekler, çikolata çeşitleri, künefe, sıcak ve soğuk içecekler ile pastane konpestiyle müşterilerimizi ağırlamayı heyecanla bekliyoruz" dedi.

Pandemi sürecine rağmen açılışlara devam eden Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Elaldı ise baştan beri söyledikleri şeyin en iyisini en ucuza üreteceklerini ve kaliteyi ucuza satmaya çıktıklarını ifade etti.

Pandemi sürecinde de yatırımların devam ettiğini kaydeden Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Alışveriş Merkezi olarak yüzde 90 üzerinde bir doluluk oranına sahibiz. Yoğun aşılama programı sayesinde yaz sonunda eski normallere dönmüş olacağız. Ayrıca yeni normalleşme ile birlikte hem kapanış saatlerinin normale çekilmesi hem de AVM cirolarının yüzde 25'ini etkileyen pazar günlerinin de açılması ile birlikte tam kapasite çalışmaya başlayacağız. Aşılanmanın hızlanması ile birlikte pandemi hayatımızdan çıkmaya başladıkça, hem biriken ve ötelenen ihtiyaçlar karşılanmaya, hem de lüks tüketim artmaya başladı. Eğlence merkezleri ve sinemaların da tekrar faaliyete geçmesiyle, alışveriş merkezleri sadece alışveriş yapılan yerler olmaktan çıkıp, yaşam merkezleri durumuna tekrar kavuşacaktır" diye konuştu. - MARDİN

Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor
Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor
Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor
Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor

alışveriş merkezi, Diyarbakır, Pandemi, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'in en büyük alışveriş merkezi bünyesine aldığı firmalarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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