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Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...
7 saat önce
Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:03 Kaynak: İHA
Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. - MARDİN
Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha gözaltına alındı HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Üç genç kız dans ederek girdikleri siteyi soydular