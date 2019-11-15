Son Dakika Haberleri: Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör... - Son Dakika

Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...

6 saat önce

Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mardin'in, HDP'li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör...

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Savur, Derik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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