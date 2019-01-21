Mardin'in İlçelerinde Görev Yapan Öğretmenler Buluştu
38 dakika önce
Mardin'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında 4 ilçede görev yapan 48 öğretmen bir araya geldi.
Mardin
'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında 4 ilçede görev yapan 48 öğretmen bir araya geldi. Savur
, Ömerli
, Dargeçit
ve Yeşilli
'de görev yapan 48 öğretmen, Artuklu
Öğretmenevinde düzenlenen programda buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı
tarafından öğretmenlere Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman tarafından hazırlanan hediyeler verildi.
Sarı ayrıca güzel çalışmaları için de teşekkür belgesi verdi.
Öğretmenler daha sonra Mardin'in tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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