Kış aylarında çamurdan dolayı kimsenin dışarı çıkamadığını belirten Yılmaz, "Allah razı olsun başkanımızdan memnunuz. Sadece parke taşı değil arazi yollarımız da yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Yüksel, Sadık Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'in kırsal mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması - Son Dakika

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