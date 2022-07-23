Mardin'in kırsal mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması - Son Dakika
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Mardin'in kırsal mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması

23.07.2022 14:33
Mardin'in kırsal mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması

Artuklu ilçesinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Artuklu ilçesinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Artuklu Belediyesi Fen İşleri Sorumlusu Behçet Atlı, Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın talimatıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarla 81 kırsal mahalleye kilitli parke taşı döşemeyi hedeflediklerini ifade eden Atlı, çalışmaların yüzde 70'ini bitirdiklerini kaydetti.

Atlı, Yaylacı Mahallesi'ndeki çalışmalarını tamamladıklarını, Aran Mahallesi'ndeki çalışmaların devam ettiğini aktararak "Burası bittikten sonra diğer mahallelerimize geçeceğiz. Halkımız memnun." ifadelerini kullandı.

Aran Mahalle Muhtarı Mehmet Sadık Yılmaz da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kış aylarında çamurdan dolayı kimsenin dışarı çıkamadığını belirten Yılmaz, "Allah razı olsun başkanımızdan memnunuz. Sadece parke taşı değil arazi yollarımız da yapıldı." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yüksel ise yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Mehmet Yüksel, Sadık Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'in kırsal mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması - Son Dakika

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