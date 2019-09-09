Son Dakika Haberleri: Mardin'in kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı
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Mardin'in kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı

1 saat önce

MARDİN'nin merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında Elmabahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in kırsal mahallesinde sokağa çıkma yasağı, System.String[]

MARDİN'nin merkez Artuklu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında Elmabahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Artuklu ilçesi kırsalında düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Elmabahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Artuklu ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 9 Eylül Pazartesi günü saat 14.30 itibariyle Artuklu ilçesi kırsal alanında bulunan Elmabahçe mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

Artuklu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:42 Kaynak: DHA
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